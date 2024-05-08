Как «солдаты Христа» разграбили Второй Рим и создали на его обломках Латинскую империю

Луи Галле. Коронация Балдуина I в Константинополе.СмутаНесмотря на отчаянное сопротивление гарнизона Константинополя, особенно со стороны наемников-варягов, крестоносцы в июле 1203 года заставили столицу Византии капитулировать («Фрязи же и вси воеводы их възлюбиша злато и серебро».