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Аргументы и Факты

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Россия и Вьетнам подписали 17 документов по итогам переговоров в Кремле

Россия и Вьетнам подписали 17 документов по итогам переговоров в Кремле

В Москве завершились двусторонние переговоры на высшем уровне, по результатам которых представители России и Вьетнама подписали 17 документов и приняли совместное заявление.

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