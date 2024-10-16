Как вы знаете, я иногда устраиваю здесь сборы для наших бойцов в зоне СВО. Госдумовские генералы и высшее руководство, конечно, утверждают, что в армии давно всего хватает, и они бесконечно правы, поскольку, смотрят в отчёты, а отчёты у нас традиционно лучшие на свете.
Голая вечеринка имени товарища Сталина
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Аудрюс
О чем статейка то? Очередной блохер решил рыбку в мутной водичке половить? Смешал все в одну кучу! И подержаный Уаз и решение губернатора, Сталина сюда к чему-то приплел...
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4 час.
Одиссей
В огороде бузина - в Киеве дядька! Нужны и "буханки" для фронта, и памятник Вождю, и патриотическое оформление города. А вот перегибы В ОБЕ стороны - не нужны!
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4 час.
Ингерман Ланская
и в вологде краснож.пое мурло...
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37 мин.
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