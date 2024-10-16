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Голая вечеринка имени товарища Сталина

Голая вечеринка имени товарища Сталина

Как вы знаете, я иногда устраиваю здесь сборы для наших бойцов в зоне СВО. Госдумовские генералы и высшее руководство, конечно, утверждают, что в армии давно всего хватает, и они бесконечно правы, поскольку, смотрят в отчёты, а отчёты у нас традиционно лучшие на свете.

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Комментарии
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Аудрюс
О чем статейка то? Очередной блохер решил рыбку в мутной водичке половить? Смешал все в одну кучу! И подержаный Уаз и решение губернатора, Сталина сюда к чему-то приплел...
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