Голая вечеринка имени товарища Сталина

Как вы знаете, я иногда устраиваю здесь сборы для наших бойцов в зоне СВО. Госдумовские генералы и высшее руководство, конечно, утверждают, что в армии давно всего хватает, и они бесконечно правы, поскольку, смотрят в отчёты, а отчёты у нас традиционно лучшие на свете.