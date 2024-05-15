«Это сверх-фигово» – украинский боевик о назначении Белоусова

Назначение министром обороны России Андрея Белоусова – это очень-очень плохая новость для Украины. Он отлично зарекомендовал себя как экономист, не допустивший кризиса в России в результате введения западных санкций, а также реанимировавший военную промышленность страны.
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