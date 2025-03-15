Похолодание в субботу и дожди в воскресенье ожидают воронежцев

В Воронеже и области стартует похолодание: в субботу ожидаются кратковременные дожди и днем уже не выше плюс 15 градусов, в воскресенье с подходом нового циклона с юго-запада дожди примут затяжной характер и усилятся, температура упадет до 2…4 тепла.