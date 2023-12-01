"Новые русские" рано выдохнули: Госдума готовит "ревизию выданных паспортов"

Николай ИВАНОВ

Может кто помнит, как при Андропове во время просмотра фильма в кинотеатрах зажигался свет и люди в штатском вместе с милицией проверяли зрителей - по 2-3 человека уходили с ними, так же и в магазинах было...... Просто надо повторить этот опыт в новых условиях...... А дальше проверка паспорта соответствие требованиям его выдачи и проверка тех, кто выдавал с последующей конфискацией незаконно полученного вознаграждения........... Единственное, что может помешать качественному выполнению - наличие кротов в правоохранительных органах........