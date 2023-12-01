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"Новые русские" рано выдохнули: Госдума готовит "ревизию выданных паспортов"

"Новые русские" рано выдохнули: Госдума готовит "ревизию выданных паспортов"

"Новые русские" рано выдохнули, получив гражданство России и расслабившись. Госдума уже готовит "ревизию выданных паспортов".

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Комментарии
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Николай ИВАНОВ
Может кто помнит, как при Андропове во время просмотра фильма в кинотеатрах зажигался свет и люди в штатском вместе с милицией проверяли зрителей - по 2-3 человека уходили с ними, так же и в магазинах было......   Просто надо повторить этот опыт в новых условиях......  А дальше проверка паспорта соответствие требованиям его выдачи и проверка тех, кто выдавал с последующей конфискацией незаконно полученного вознаграждения...........  Единственное, что может помешать качественному выполнению - наличие кротов в правоохранительных органах........
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4 час.
АЧ
Андрей Чернышев
В полиции нет людей, их хорошо сократили + СВО
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3 час.
Afix Afixis
Где конкретика? Очередной сброс для хайпа.
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1 час.

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