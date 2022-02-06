Полянский: «Сообщения о скором захвате Киева являются безумством»

Сообщения стран Запада и Соединённых Штатов о том, за сколько дней может быть «взят» Киев в ходе возможного «нападения» России на Украину, являются безумством, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Сообщения стран Запада и Соединённых Штатов о том, за сколько дней может быть «взят» Киев в ходе возможного «нападения» России на Украину, являются безумством, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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