Южный Федеральный

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Полянский: «Сообщения о скором захвате Киева являются безумством»

Полянский: «Сообщения о скором захвате Киева являются безумством»

Сообщения стран Запада и Соединённых Штатов о том, за сколько дней может быть «взят» Киев в ходе возможного «нападения» России на Украину, являются безумством, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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