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Sollers ST8 получил мощный мотор и автомат: старт производства

Sollers ST8 получил мощный мотор и автомат: старт производства

В России начался серийный выпуск обновленной версии рамного пикапа Sollers ST8. Под капотом новинки — бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, знакомый по флагманской модели ST9, и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором.

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