Начальник караула МЧС России рассказал о важности соблюдения правил безопасности и оказания первой медицинской помощи в случае ЧС

Начальник караула Управления по Центральному административному округу ГУ МЧС России по Москве Григорий Рябов стал свидетелем серьезного дорожно-транспортного происшествия на Новорязанском шоссе, в котором пострадали четыре автомобиля.
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