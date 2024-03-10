Топ-5 самых лучших детских колясок 2024 года для весенних прогулок

Мы опросили мам и составили список самых удобных прогулочных колясок Все эти коляски складываются по типу трости или книжки, механизм складывания очень простой, и когда вы его освоите, сможете собирать детский транспорт одной рукой.
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