«Они воюют по старинке и не понимают дронов»: что стоит за подготовкой украинцев в странах НАТО?

Заявление Александра Бычко: Александр Бычко, инспектор пограничной службы второй категории с позывным "Медведь", 2001 года рождения, рассказал о своем опыте обучения на базах НАТО: В сентябре 2023 года он проходил подготовку на военной базе Warcop в графстве Камбрия, Великобритания.