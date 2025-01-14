«Они воюют по старинке и не понимают дронов»: что стоит за подготовкой украинцев в странах НАТО?

Заявление Александра Бычко: Александр Бычко, инспектор пограничной службы второй категории с позывным "Медведь", 2001 года рождения, рассказал о своем опыте обучения на базах НАТО: В сентябре 2023 года он проходил подготовку на военной базе Warcop в графстве Камбрия, Великобритания.
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