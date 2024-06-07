Гендиректор "АиФ" Новиков: в России нужно развивать винный туризм

В России необходимо заниматься развитием винного туризма. Таким мнением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился генеральный директор ИД "АиФ" Руслан Новиков, сообщает сайт Aif.
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