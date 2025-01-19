Михаил Развожаев поздравил севастопольцев с праздником Крещения Господня

Губернатор Севастополя поздравил горожан с праздником Крещения Господня! С искренней радостью поздравляю вас с великим праздником Крещения Господня! Этот день является священным для каждого православного христианина, но для нас, жителей Севастополя — колыбели русского православия, он имеет особое значение.