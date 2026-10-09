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Юридический ИИ: кто будет делать работу младших юристов и кто ответит за ошибку машины. Обзор недели

ИИ начинает менять не только инструменты работы юриста, но и саму экономику профессии. В обзоре недели — новые подходы к ответственности за ошибки ИИ, автоматизация юридических департаментов, обучение молодых юристов и риски алгоритмического ценообразования.

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