"Дедушка вернулся"

(у нашего народа есть запрос на восстановление памятников Ленину там где они были разрушены дерьмократами в 90х годах, люди понимают что обгадив значительный кусок нашей истории Великую Россию не построить) ============================================== Это не про Трампа как можно подумать.
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