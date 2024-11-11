Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Дедушка вернулся"

"Дедушка вернулся"

(у нашего народа есть запрос на восстановление памятников Ленину там где они были разрушены дерьмократами в 90х годах, люди понимают что обгадив значительный кусок нашей истории Великую Россию не построить) ============================================== Это не про Трампа как можно подумать.

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