Просочилась информация из первых рук, с кем Анна Седокова изменяла покойному Янису Тимме: правда вылезла наружу, поклонники в шоке Ольга БезродняяНедавние события в жизни Анны Седоковой, известной российской певицы, вызвали общественный резонанс и всплеск слухов после трагической смерти её покойного партнёра Яниса Тиммы.
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