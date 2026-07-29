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ГТРК Татарстан

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Аграриям Татарстана направят более 3 млрд рублей на покупку новой сельхозтехники

Аграриям Татарстана направят более 3 млрд рублей на покупку новой сельхозтехники

В Татарстане в 2026 году на поддержку сельхозпроизводителей выделят 3,1 млрд рублей. Средства пойдут на субсидии, которые помогут компенсировать часть затрат на покупку или лизинг новой сельскохозяйственной техники.

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