Аграриям Татарстана направят более 3 млрд рублей на покупку новой сельхозтехники

В Татарстане в 2026 году на поддержку сельхозпроизводителей выделят 3,1 млрд рублей. Средства пойдут на субсидии, которые помогут компенсировать часть затрат на покупку или лизинг новой сельскохозяйственной техники.
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