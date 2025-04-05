Что на самом деле чувствует кошка, когда ее целует человек

Когда берешь кошку на руки, она может осторожно принюхаться и постараться лизнуть лицо. Многие владельцы целуют их в ответ, но насколько это приятно самим животным? Вместе с зоопсихологом и фелинологом Дарьей Вишняковой разберемся, какие эмоции испытывает кошка в такие моменты и как воспринимает поцелуи.
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