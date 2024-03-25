Сет "крокус сити": Небратья вовсю глумятся над терактом в Красногорске

В Незалежной начали активно злорадствовать над терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".Пока в мире оплакивают жертв теракта в красногорском "Крокус Сити Холле", небратья в Незалежной активно глумятся над произошедшим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии