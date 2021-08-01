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Химера. Расследование Аркадия Мамонтова

В документальном фильме рассматривается версия лабораторного происхождения вируса SARS-Cov2. Мы узнали, в каких американских институтах и на каких военных базах ученые проводили опыты с коронавирусами по усилению их воздействия задолго до пандемии.

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