Химера. Расследование Аркадия Мамонтова

В документальном фильме рассматривается версия лабораторного происхождения вируса SARS-Cov2. Мы узнали, в каких американских институтах и на каких военных базах ученые проводили опыты с коронавирусами по усилению их воздействия задолго до пандемии.
В документальном фильме рассматривается версия лабораторного происхождения вируса SARS-Cov2. Мы узнали, в каких американских институтах и на каких военных базах ученые проводили опыты с коронавирусами по усилению их воздействия задолго до пандемии.
Свежие комментарии