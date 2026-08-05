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proavto21

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Как подготовить автомобиль к снегопадам и избежать проблем на дороге: личный опыт

Как подготовить автомобиль к снегопадам и избежать проблем на дороге: личный опыт

Каждый раз, когда синоптики обещают мощный циклон, а за окном начинает кружить так, что соседнюю машину едва видно, я ловлю себя на мысли, что зима — это не только волшебство, но и серьезный экзамен для любого водителя.

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