Несколько банков Китая ужесточили контроль за платежами российского бизнеса

Несколько крупных китайских банков при приеме платежей из России начали запрашивать данные о том, связаны ли они с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией или с вооруженными силами и ОПК России, выяснили «Известия».
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