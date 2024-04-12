Несколько банков Китая ужесточили контроль за платежами российского бизнеса

Несколько крупных китайских банков при приеме платежей из России начали запрашивать данные о том, связаны ли они с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией или с вооруженными силами и ОПК России, выяснили «Известия».