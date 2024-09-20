ТАСС: почти все банки Турции намерены выйти из сделок с Россией и Белоруссией

Nikolay Zakharov

Так не надо,ч/з Турцию гнать свои природные ресурсы, в угоду олигархату, а направлять на внутренний бездонный рынок, развивая свою страну, как во времена Сталина, а то помогаем врагам воевать нашими же ресурсами.