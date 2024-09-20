В Турции почти все банки республики, с учетом складывающейся ситуации, намерены полностью выйти из сделок с участием Российской Федерации и Белоруссии.
ТАСС: почти все банки Турции намерены выйти из сделок с Россией и Белоруссией
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Так не надо,ч/з Турцию гнать свои природные ресурсы, в угоду олигархату, а направлять на внутренний бездонный рынок, развивая свою страну, как во времена Сталина, а то помогаем врагам воевать нашими же ресурсами.
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8 час.
Valeri
Может пора Турции закрыть доступ к нашим ресурсами??
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8 час.
Alex Nемо
Как скоро С-400 появится на американских полигонах для разборки и тестирования... Или кто сомневается в этом?
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2 час.
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