Анестезиолога в Красноярске обвинили в смерти семилетнего ребенка

Красноярские следователи обвинили анестезиолога-реаниматолога из частного медицинского центра в халатности, приведшей к гибели семилетнего ребенка во время лечения зубов, сообщил региональный главк СК России.
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