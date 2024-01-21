Врач Баранова перечислила главные симптомы гипотиреоза

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова выделяет пять распространенных симптомов, которые могут свидетельствовать о гипотиреозе - заболевании, связанном с низким уровнем гормонов щитовидной железы, пишет VM.
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