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Парламентская газета

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Кто родился 25 апреля

Кто родился 25 апреля

Андрей Владимирович Яцкин (56 лет), первый заместитель председателя Совета Федерации. Работал в Административном департаменте Аппарата Правительства РФ, был помощником председателя Правительства РФ, возглавлял аппарат заместителя руководителя Администрации Президента РФ.

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