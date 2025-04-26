Сколько СССР недополучила репараций после окончания войны: переосмысливая возмещение, понимаешь, что союзники сильно обманули Ольга БезродняяПосле ВОВ Советскому Союзу были назначены репарации от Германии, а посредниками были союзники.
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