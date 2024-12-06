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Виктория Манасир раскрыла имя дочери и опубликовала новые фотографии

Виктория Манасир раскрыла имя дочери и опубликовала новые фотографии

43-летняя Виктория Манасир, которая недавно стала мамой в пятый раз, раскрыла пол и имя ребёнка: у неё родилась дочь.

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