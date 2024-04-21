В Пермском крае конфискованные автомобили пьяных водителей отправляют в зону СВО

20 апреля в Кунгуре, Пермский край, у троих водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде, были изъяты автомобили и переданы в зону проведения специальной военной операции для поддержки российских военнослужащих.
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