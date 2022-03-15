«МЮ» лишь дважды выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов за последние 11 сезонов

«МЮ» лишь дважды выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов за последние 11 сезонов

«Манчестер Юнайтед» неудачно выступает в плей-офф Лиги чемпионов в последние годы. Команда Ральфа Рангника проиграла «Атлетико» в 1/8 финала (0:1, первый матч – 1:1) и завершила выступление в турнире.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх