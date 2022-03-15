«МЮ» лишь дважды выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов за последние 11 сезонов

«Манчестер Юнайтед» неудачно выступает в плей-офф Лиги чемпионов в последние годы. Команда Ральфа Рангника проиграла «Атлетико» в 1/8 финала (0:1, первый матч – 1:1) и завершила выступление в турнире.
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