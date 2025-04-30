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Царьград

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Водитель без прав: Верховный суд РФ отменяет наказание за нарушение

Водитель без прав: Верховный суд РФ отменяет наказание за нарушение

Верховный суд РФ разъяснил, что водитель без удостоверения не может быть лишён права вождения. Примером служит случай, когда наказание, назначенное за езду с поддельными номерами, было отменено из-за отсутствия у водителя прав.

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