Водитель без прав: Верховный суд РФ отменяет наказание за нарушение

Верховный суд РФ разъяснил, что водитель без удостоверения не может быть лишён права вождения. Примером служит случай, когда наказание, назначенное за езду с поддельными номерами, было отменено из-за отсутствия у водителя прав.
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