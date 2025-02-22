В Санкт-Петербурге состоялся международный турнир по мини-футболу памяти погибших пожарных

Старт турниру дал глава МЧС России Александр Куренков. Поболеть за игроков на Зимний стадион пришли сотни людей, курсанты и действующие сотрудники МЧС России, ветераны, родные и близкие погибших пожарных.
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