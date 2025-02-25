FT: главы минфинов Великобритании и ЕС обсудят общее финансирование обороны

Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз и главы минфинов стран Евросоюза обсудят вопросы создания общих соглашений о финансировании обороны на встрече G20, которая пройдет на этой неделе в южноафриканском Кейптауне, сообщает газета Financial Times.
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