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Дональд Трамп опубликовал ИИ‑ролики с ударами по иранскому острову Харк

Дональд Трамп опубликовал ИИ‑ролики с ударами по иранскому острову Харк

Президент США не раскрыл мотивы публикации Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, — на них показаны ракетные удары по иранскому острову Харк.

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