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Экс-президенту Трампу выдали предписание, добровольно прибыть в тюрьму Фултон для ареста

Экс-президенту Трампу выдали предписание, добровольно прибыть в тюрьму Фултон для ареста

Согласно опубликованной CNN информации, бывший президент США, а также предполагаемый соперник Джо Байдена на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп, получил предписание от американских властей прибыть в тюрьму округа Фултон штата Джорджия.

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