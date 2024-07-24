Трамп заявил о «вытеснении» Байдена из предвыборной гонки Обамой и Пелоси

Нет никаких сомнений в том, что президента США Джо Байдена вытеснили из его предвыборной кампании ведущие демократы, такие как бывший президент Барак Обама и член палаты представителей Нэнси Пелоси, которые «его терпеть не могут», заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп журналистам New York Post во вторник, 23 июля.
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