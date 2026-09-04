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Индийский студент в одиночку очистил загрязнённую реку

Индийский студент в одиночку очистил загрязнённую реку

20-летний студент Битту потратил больше полугода на уборку пластика и другого мусора из реки Аджнар в родном штате Мадхья-Прадеш.

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