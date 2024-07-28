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Царьград

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Спасатели рассказали подробности серьезного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

Спасатели рассказали подробности серьезного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

В результате аварии пострадала женщина 1965 года рождения.На 62-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщила поисково-спасательная служба КМО.

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