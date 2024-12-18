Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы

Глобальная операция по отвлечению общественного внимания от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь, в том числе территориальных, происходит на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
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