Предновогодний фестиваль самобытной керамики Local Ceramics Fest

Фестиваль пройдёт на двух этажах Малого зала центра дизайна Artplay. Более 100 мастеров-керамистов со всей России представят ёлочные игрушки, новогодние подарки, посуду ручной работы, украшения, интерьерную керамику, светильники, вазы, атрибуты для чайных церемоний, изделия в японской технике раку и не только.
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