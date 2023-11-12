Предновогодний фестиваль самобытной керамики Local Ceramics Fest

Фестиваль пройдёт на двух этажах Малого зала центра дизайна Artplay. Более 100 мастеров-керамистов со всей России представят ёлочные игрушки, новогодние подарки, посуду ручной работы, украшения, интерьерную керамику, светильники, вазы, атрибуты для чайных церемоний, изделия в японской технике раку и не только.