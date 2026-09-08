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Рязанские новости

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Хоккеисты «Рязани-ВДВ» победили «Зауралье» в Кургане 4:3

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» победили «Зауралье» в Кургане 4:3

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» одержали победу над «Зауральем» со счётом 4:3 в серии буллитов, одержав первую победу в сезоне.

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