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WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипотношений

WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипотношений

По данным Wall Street Journal, Сирия и Египет проводят переговоры о восстановлении дипотношений. Кроме того, отмечается, что встреча сирийского лидера Башара Асада и главы Египта Абделя Фаттах ас-Сиси может состояться в апреле текущего года.

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