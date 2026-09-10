После пожара в школе Тюмени изменят формат обучения школьников

Ученики школы №65 в Тюмени продолжат обучение в другом корпусе после возгорания кровли здания. Занятия в пострадавшем корпусе возобновят 11 сентября, сообщили в правительстве Тюменской области .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым