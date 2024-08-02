В Забайкалье правоохранители в ходе рейдов выявили около ста нарушений миграционного законодательства

Сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю совместно с представителями краевого УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность» провели рейды, направленные на предотвращение нелегальной миграции, предупреждение преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.