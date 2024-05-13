Телеведущая Елена Николаева поделилась кадрами с выписки из роддома

Телеведущая Елена Николаева поделилась в личном блоге кадрами с выписки из роддома. Звезда, родившая сына от экс-супруга балерины Анастасии Волочковой, бизнесмена Игоря Вдовина, вышла в прозрачном длинном платье и кремовом пальто.