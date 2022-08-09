Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Урал» увольняет Шалимова, а «Химки» – Юрана, Мозес выбыл на полгода, у «Барсы» и де Йонга все сложно, операция Косторной, Кокорин остается в «Фиорентине» и другие новости

1. В «Барселоне» по-прежнему неспокойно: каталонский клуб сообщил де Йонгу, что при продлении контракта с ним в 2020-м мог быть нарушен закон, и пригрозил расследованием.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх