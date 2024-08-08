Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

Закон о лишении гражданства России людей с приобретенным гражданством за отказ встать на воинский учет подписал президент РФ Владимир Путин, 8 августа документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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