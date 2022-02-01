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Шотландский клуб подписал игрока, обвиненного в изнасиловании. Писательница Макдермид отказывается спонсировать команду

Команда «Рейт Роверс», которая выступает по втором по силе дивизионе шотландского футбола, оказалась в центре скандала после подписания контракта с нападающим Дэвидом Гудвилли.

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