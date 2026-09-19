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Мировое обозрение

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15 против 120: Боец Русский рассказал о почти суточном бое с ВСУ

15 против 120: Боец Русский рассказал о почти суточном бое с ВСУ

Пятнадцать российских морпехов почти сутки держали позиции под непрерывным натиском противника — и не просто выстояли, а обескровили наступавшие подразделения ВСУ.

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