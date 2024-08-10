В Петербурге стартовал агитационный период в СМИ на выборах губернатора

В Северной столице начался активный этап избирательной кампании. В Северной столице с сегодняшнего дня начинается предвыборная агитация в СМИ в рамках избирательных кампаний на выборах, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.
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